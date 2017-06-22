Верстка и внедрение в 1С-Битрикс, типовое решение Космос

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и внедрить новую карточку товара.
Задание:
https://docs.google.com/document/d/19Y6cAVDSvvKdg9dO0TvjMZg7NriVs9jN7B9OovCBJeg/edit?usp=sharing
От Вас цена, срок и когда готовы приступить.
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