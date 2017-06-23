Вёрстка и настройка сайта на 1С-Битрикс

Есть веб-плеер. У плеера есть четыре элемента управления: [list=1][*]Кнопка Stop / Play [*]Контрол управления звуком. [*]Кнопка полный экран и обратно [*]Прелоадер или Play по центру. [/list] Есть страница, на которой этот плеер расположен в iframe. Требуется: 1. Скорректировать верстку страницы, чтобы она была похожа ...
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CMS 1C-Bitrix редакция Малый бизнес 17.0.9.
Сайт реализован на шаблоне и настроен. Необходимо сделать лёгкий редизайн и небольшую донастройку компонентов. Составить список всех изменяемых файлов в шаблоне (для возможности обновления шаблона). Возможность обновлять ядро битрикса.
Макеты тут https://cloud.mail.ru/public/C12f/WA4NQRxkd
• На сайте не активированы скидки, включить и проверить на товарах.
• Установлен компонент "SEO умного фильтра" и настроен, по инструкции разработчика нужно донастроить - вставить код в файлы, чтобы работало с аяксом. https://www.romza.ru/faq/yenisite.seofilter/#5073
Структура верхнего меню (без второго уровня)
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Контакты
В подвале :
О компании
Блог
Помощь (доставка, оплата, как заказать)
Гарантия (Европейское качество, оригиналы)
Политика конфиденциальности
00 UiKit.psd (делается в первую очередь)
1. Создать отдельную страницу с примером оформления текста
2. Данное оформление по умолчанию применяется к контентной части информационных страниц, новостных, к тексту категории, тексту описания товара.
3. Так же должны поддерживаться классы оформления для:
a. Нумерованный список
b. Ненумерованный список
c. Цитата
d. Синий блок с текстом
e. Таблица
01 главная.psd (десктоп)
1. Меняется структура шапки, некоторые элементы перемещаются
2. Оформление шапки
3. Телефон в шапке кликабельный
4. Картинки в верхнем меню из макета, настраивается в доп полях каталога (4шт)
5. В верхнем меню "Бренды" сделать после разделов каталога https://s.mail.ru/NJM6/qkh21XkiR
6. 5 слайдов в слайдере, ссылки на разделы сайта (первый слайд мужская куртка валенштайн) - добавить тексты
7. 5 разделов под слайдером. В настройках шаблона можно создать сторку с разбиением на 2 и добавить нижние 2 картинки. Ссылки на разделы
8. Высота превьюхи (карточки) товара одинаковая(картинка при этом видна полностью, без обрезаний)
9. На превьюхе товара кнопка "Подробнее" с переходом https://s.mail.ru/4aqM/vGDsKShEQ
10. Бренды - значки крупнее и высота больше.
11. Оформление подвала.
a. Телефон, почта и скайп кликабельные
b. Все внешние ссылки в rel="nofollow" target="blank" (соцсети, ссылка на разработчика)
c. Форму подписки привязать к mailchimp.com
01m главная моб. версия.psd (мобильная)
1. В мобильное меню, вниз добавить контактные данные - кликабельный телефон, кликабельное "написать письмо" (mailto) и соцсети
2. Остальное по макету.
02 каталог.psd
1. Боковое меню со всеми категориями - аккардеон, компатное, в мобильном скрытое
2. Карточки товара одной высоты (картинка при этом видна полностью, без обрезаний)
3. Кнопка "подробнее" на карточке товара
4. Типы просмотра только плитка и список, таблица в шаблоне не реализована - её скрыть, а лучше убрать из кода
5. Убрать страницы пагинации на подгрузку товара аяксом "Посмотреть ещё" http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/fgsoft.autoloader/?sphrase_id=56941037
6. Оформление текста внизу, как в ките
03 карточка товара.psd
1. Кнопка назад в категорию https://s.mail.ru/2gWq/vZ4PUz761 в Мобильном тоже видна и закрепляется верхнем углу при прокрутке, как тут https://carpet-exclusive.ru/shelkovyj-kovjor-v-gostinuyu-001-v-stile-barokko-detail.html (смотреть в мобильном виде)
2. Производитель, определение размера и тп, могут быть в карточке товара, но на макете не отрисованы, для них стили не меняются.
3. Оформление описания и других вкладок
Срок 7 дней и 3 дня на правки
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