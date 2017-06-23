Вёрстка и настройка сайта на 1С-Битрикс

$250
HTML-версткаЗакрыт3 заявки215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS 1C-Bitrix редакция Малый бизнес  17.0.9.

http://sokol.k722.ru/

Сайт реализован на шаблоне и настроен. Необходимо сделать лёгкий редизайн и небольшую донастройку компонентов. Составить список всех изменяемых файлов в шаблоне (для возможности обновления шаблона). Возможность обновлять ядро битрикса.

Макеты тут https://cloud.mail.ru/public/C12f/WA4NQRxkd

• На сайте не активированы скидки, включить и проверить на товарах.

• Установлен компонент "SEO умного фильтра" и настроен, по инструкции разработчика нужно донастроить - вставить код в файлы, чтобы работало с аяксом.  https://www.romza.ru/faq/yenisite.seofilter/#5073

Структура верхнего меню (без второго уровня)

Акции

О компании

Блог

Помощь (доставка, оплата, как заказать)

Гарантия (Европейское качество, оригиналы)

Контакты

В подвале :

О компании

Блог

Помощь (доставка, оплата, как заказать)

Гарантия (Европейское качество, оригиналы)

Политика конфиденциальности

00 UiKit.psd  (делается в первую очередь)

1. Создать отдельную страницу с примером оформления текста

2. Данное оформление по умолчанию применяется к контентной части информационных страниц, новостных, к тексту категории, тексту описания товара.

3. Так же должны поддерживаться классы оформления для:

a. Нумерованный список

b. Ненумерованный список

c. Цитата

d. Синий блок с текстом

e. Таблица

01 главная.psd  (десктоп)

1. Меняется структура шапки, некоторые элементы перемещаются

2. Оформление шапки

3. Телефон в шапке кликабельный

4. Картинки в верхнем меню из макета, настраивается в доп полях каталога (4шт)

5. В верхнем меню "Бренды" сделать после разделов каталога https://s.mail.ru/NJM6/qkh21XkiR

6. 5 слайдов в слайдере, ссылки на разделы сайта (первый слайд мужская куртка валенштайн) - добавить тексты

7. 5 разделов под слайдером. В настройках шаблона можно создать сторку с разбиением на 2 и добавить нижние 2 картинки. Ссылки на разделы

8. Высота превьюхи (карточки) товара одинаковая(картинка при этом видна полностью, без обрезаний)

9. На превьюхе товара кнопка "Подробнее" с переходом https://s.mail.ru/4aqM/vGDsKShEQ

10. Бренды - значки крупнее и высота больше. 

11. Оформление подвала. 

a. Телефон, почта и скайп кликабельные

b. Все внешние ссылки в rel="nofollow" target="blank"  (соцсети, ссылка на разработчика)

c. Форму подписки привязать к mailchimp.com

01m главная моб. версия.psd  (мобильная)

1. В мобильное меню, вниз добавить контактные данные - кликабельный телефон, кликабельное "написать письмо" (mailto) и соцсети

2. Остальное по макету.

02 каталог.psd

1. Боковое меню со всеми категориями - аккардеон, компатное, в мобильном скрытое

2. Карточки товара одной высоты (картинка при этом видна полностью, без обрезаний)

3. Кнопка "подробнее" на карточке товара

4. Типы просмотра только плитка и список, таблица в шаблоне не реализована - её скрыть, а лучше убрать из кода

5. Убрать страницы пагинации на подгрузку товара аяксом "Посмотреть ещё" http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/fgsoft.autoloader/?sphrase_id=56941037

6. Оформление текста внизу, как в ките

03 карточка товара.psd

1. Кнопка назад в категорию https://s.mail.ru/2gWq/vZ4PUz761  в Мобильном тоже видна и закрепляется  верхнем углу при прокрутке, как тут  https://carpet-exclusive.ru/shelkovyj-kovjor-v-gostinuyu-001-v-stile-barokko-detail.html  (смотреть в мобильном виде)

2. Производитель, определение размера и тп, могут быть в карточке товара, но на макете не отрисованы, для них стили не меняются.

3. Оформление описания и других вкладок

Срок 7 дней и 3 дня на правки

6 лет назад
salamatinik
Игорь 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Скорректировать верстку плеера - bootstrap, jquery, js, html - верстка

    $50

    Есть веб-плеер. У плеера есть четыре элемента управления: [list=1][*]Кнопка Stop / Play [*]Контрол управления звуком. [*]Кнопка полный экран и обратно [*]Прелоадер или Play по центру. [/list] Есть страница, на которой этот плеер расположен в iframe. Требуется:  1. Скорректировать верстку страницы, чтобы она была похожа ...

    HTMLBootstrapjQuery
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать верстку и интеграцию блоков по макету.WordPress

    Здравствуйте https://docs.google.com/document/d/1DM_krgWab1YGlCEpJGSshowla-9K57y36LSaqiQEHWg/edit?usp=sharing Нужно сделать верстку и интеграцию блоков по макету.WordPress. Более подробное описание задания и макеты в ТЗ  Прошу, укажите сразу свои сроки и цену! И не пишите на формы сайта или по контактам с сайта[/url]

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт на адаптивный вариант

    Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта и натяжка на wordpress

    Страниц около 5, 3 попапа, дизайн в целом не сложный   Красивый ровный аккуратный адаптив, чтобы не ломался все было качественно и аккуратно!   Главная страница по ссылке yadi.sk/i/kqgdQO5O3K7V2S   От вас цена, сроки, скайп  Исполнитель начал делать, но дальше не может ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка-программирование

    Нужно сделать интернет магазин спортивных товаров по дизайн-макету. 8 групп товаров. Нужно прикрутить к каждому товару комментарии. Форму обратной связи. Платежную систему: Яндекс-деньги, Webmoney, Кредитные карты.   Срок 7 дней, без опозданий.  Предлагайте примерную стоимость и на чем ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и интеграция в смс joomla шапки и верхнего меню сайта

    Добрый день! Нужно поменять шапку и верхнее меню сайта на olympcups.ru Макет в приложении, то что нужно менять обведено красным. http://prntscr.com/fmsgms Плюс фон всего сайта поменять на белый, сейчас в точечку. Жду предложений по цене и срокам.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • "Правильно" скачать лендинг

    Привет коллеги! Необходимо сделать локальную версию с сайта https://goo.gl/nmwkJm На выходе хочу получить HTML версию сайта, в которой работаю счетчики обратного отсчета, всплывающие окна...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • HTML верстка сайта

    Для выполнения проекта требуется исполнитель соответствующий следующим требованиям: [b]Обязательно:[/b] [list=1][*]Отличное знание: [b]HTML5[/b][*]Библиотеки и плагины: [b]JQUERY, jQuery SVG или уметь делать интерактивный CANVAS [/b][*]Отличные знания: [b]CSS3[/b] [*]Средние знания: [b]JavaScript[/b] ([b]ECMAScript5[/b] и понимать фишки [b]ECMAScript6[/b])[*]Уметь пользоваться сборщиком [b]GULP[/b]+[b]PUG[/b]+[b]STYLUS[/b][*][b]GIT[/b][/list][b] Желательно: [/b][list=1][*][b]ReactJS[/b][*][b]Умения делать SPA[/b][*][b]Базовые знания ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    Дизайн-макет готов, он требует незначительных доработок по тексту и замене нескольких фото + создание форм отправки Заявки + виджет Вконтакте. И ещё нужна установки JIVOSITE , yandex метрика, live internet, якорей по лендингу ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад