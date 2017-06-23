Вёрстка и настройка сайта на 1С-Битрикс

CMS 1C-Bitrix редакция Малый бизнес 17.0.9.

http://sokol.k722.ru/

Сайт реализован на шаблоне и настроен. Необходимо сделать лёгкий редизайн и небольшую донастройку компонентов. Составить список всех изменяемых файлов в шаблоне (для возможности обновления шаблона). Возможность обновлять ядро битрикса.

Макеты тут https://cloud.mail.ru/public/C12f/WA4NQRxkd

• На сайте не активированы скидки, включить и проверить на товарах.

• Установлен компонент "SEO умного фильтра" и настроен, по инструкции разработчика нужно донастроить - вставить код в файлы, чтобы работало с аяксом. https://www.romza.ru/faq/yenisite.seofilter/#5073

Структура верхнего меню (без второго уровня)

Акции

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В подвале :

О компании

Блог

Помощь (доставка, оплата, как заказать)

Гарантия (Европейское качество, оригиналы)

Политика конфиденциальности

00 UiKit.psd (делается в первую очередь)

1. Создать отдельную страницу с примером оформления текста

2. Данное оформление по умолчанию применяется к контентной части информационных страниц, новостных, к тексту категории, тексту описания товара.

3. Так же должны поддерживаться классы оформления для:

a. Нумерованный список

b. Ненумерованный список

c. Цитата

d. Синий блок с текстом

e. Таблица

01 главная.psd (десктоп)

1. Меняется структура шапки, некоторые элементы перемещаются

2. Оформление шапки

3. Телефон в шапке кликабельный

4. Картинки в верхнем меню из макета, настраивается в доп полях каталога (4шт)

5. В верхнем меню "Бренды" сделать после разделов каталога https://s.mail.ru/NJM6/qkh21XkiR

6. 5 слайдов в слайдере, ссылки на разделы сайта (первый слайд мужская куртка валенштайн) - добавить тексты

7. 5 разделов под слайдером. В настройках шаблона можно создать сторку с разбиением на 2 и добавить нижние 2 картинки. Ссылки на разделы

8. Высота превьюхи (карточки) товара одинаковая(картинка при этом видна полностью, без обрезаний)

9. На превьюхе товара кнопка "Подробнее" с переходом https://s.mail.ru/4aqM/vGDsKShEQ

10. Бренды - значки крупнее и высота больше.

11. Оформление подвала.

a. Телефон, почта и скайп кликабельные

b. Все внешние ссылки в rel="nofollow" target="blank" (соцсети, ссылка на разработчика)

c. Форму подписки привязать к mailchimp.com

01m главная моб. версия.psd (мобильная)

1. В мобильное меню, вниз добавить контактные данные - кликабельный телефон, кликабельное "написать письмо" (mailto) и соцсети

2. Остальное по макету.

02 каталог.psd

1. Боковое меню со всеми категориями - аккардеон, компатное, в мобильном скрытое

2. Карточки товара одной высоты (картинка при этом видна полностью, без обрезаний)

3. Кнопка "подробнее" на карточке товара

4. Типы просмотра только плитка и список, таблица в шаблоне не реализована - её скрыть, а лучше убрать из кода

5. Убрать страницы пагинации на подгрузку товара аяксом "Посмотреть ещё" http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/fgsoft.autoloader/?sphrase_id=56941037

6. Оформление текста внизу, как в ките

03 карточка товара.psd

1. Кнопка назад в категорию https://s.mail.ru/2gWq/vZ4PUz761 в Мобильном тоже видна и закрепляется верхнем углу при прокрутке, как тут https://carpet-exclusive.ru/shelkovyj-kovjor-v-gostinuyu-001-v-stile-barokko-detail.html (смотреть в мобильном виде)

2. Производитель, определение размера и тп, могут быть в карточке товара, но на макете не отрисованы, для них стили не меняются.

3. Оформление описания и других вкладок

Срок 7 дней и 3 дня на правки