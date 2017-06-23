"Правильно" скачать лендинг

HTML-версткаЗавершен16 заявок225 просмотров
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Привет коллеги!

Необходимо сделать локальную версию с сайта https://goo.gl/nmwkJm

На выходе хочу получить HTML версию сайта, в которой работаю счетчики обратного отсчета, всплывающие окна...

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
mihev00
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$9
1 день
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