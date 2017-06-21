Корзина + доработать фильтр для OPENCART

HTML-версткаЗакрыт2 заявки154 просмотра
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1. Необходимо изменить вид корзины Со старой (0 на картинке), на новую (1). При клике, должно открываться содержание корзины (2),  аналогичное старой корзине. 

Закинуть и проверить как работает старая корзина можно тут: https://moday.pp.ua/kosmetika/

Подсказка: хочется, чтобы все работало по аналогии с  https://s-sd.ru/files/add-to-cart-interaction/index.html.

Тут: https://s-sd.ru/blog_studio_design/animirovannoe-vzaimodejstvie-s-korzinoj/, можно вообще взять исходники за основу.

2. Необходимо доработать фильтр, чтобы он также красиво выглядел  и открывался и закрывался как тут:

https://s-sd.ru/files/content-filter/index.html. 

Важно

а) если дисплей больше 1024 пикселя - фильтр раскрыт, если меньше - фильтр скрыт и отображается только слово фильтр и иконка.

б)когда фильтр скрыт, то товары занимают не 80% места,  а все 100%

Подсказка: https://s-sd.ru/blog_studio_design/adaptivnyj-filtr-tovarov/ , можно взять исходники за основу. Необходим только функционал открытия/скрытия фильтра.

OpenCart
7 лет назад
wework
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
xusanoff
29 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$25
1 день
Вместо 1 дня заявленных для работы, исполнителю установили 4. Обещал сдать в срок. По истечению 4 дней работа не выполнена. На сообщения отвечал с трудом. Худший исполнитель, с которым приходилось работать за все время работы с биржами фриланса. Единственный плюс человека, что отменил сделку сам после закрытия всех доступов и не пришлось прибегать к разбирательств в арбитраже.
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