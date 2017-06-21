Корзина + доработать фильтр для OPENCART

1. Необходимо изменить вид корзины Со старой (0 на картинке), на новую (1). При клике, должно открываться содержание корзины (2), аналогичное старой корзине.

Закинуть и проверить как работает старая корзина можно тут: https://moday.pp.ua/kosmetika/

Подсказка: хочется, чтобы все работало по аналогии с https://s-sd.ru/files/add-to-cart-interaction/index.html.

Тут: https://s-sd.ru/blog_studio_design/animirovannoe-vzaimodejstvie-s-korzinoj/, можно вообще взять исходники за основу.

2. Необходимо доработать фильтр, чтобы он также красиво выглядел и открывался и закрывался как тут:

https://s-sd.ru/files/content-filter/index.html.

Важно

а) если дисплей больше 1024 пикселя - фильтр раскрыт, если меньше - фильтр скрыт и отображается только слово фильтр и иконка.

б)когда фильтр скрыт, то товары занимают не 80% места, а все 100%

Подсказка: https://s-sd.ru/blog_studio_design/adaptivnyj-filtr-tovarov/ , можно взять исходники за основу. Необходим только функционал открытия/скрытия фильтра.