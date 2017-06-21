Подправить шаблон адаптивного email письма

В папке luxeo.com.ua/blog необходимо развернуть блог на вордпрессе. За эталон берем netpeak . net/ ru/ blog/ (по функционалу нам не нужны мультиязычность и карма. ТЗ по ссылке ниже [url=https://docs.google.com/document/d/1bk9M9gtzR0fN2ahDq7JYk6x7FZtTRchKXwM77LJIE5o/edit#]https://docs.google.com/document/d/1bk9M9gtzR0fN2ahDq7JYk6x7FZtTRchKXwM77LJIE5o/edit#[/url] Основной упор на качество отображения информации и на качество с позиции ...