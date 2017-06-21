Подправить шаблон адаптивного email письма

HTML-версткаЗакрыт16 заявок167 просмотров
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В мобильной версии некоторых почтовых сервисов письма отображаются сильно маленьким шрифтом. Надо увеличить шрифт только для мобильной версии.

7 лет назад
baltuk
Олег 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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