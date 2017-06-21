Сверстать и натянуть на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт13 заявок223 просмотра
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нужно сверстать, сделать шаблон для wordpress и настроить его

новый дизайн здесь https://clck.ru/BKdNv

текущая версия сайта выглядит вот так https://clck.ru/AnoXS

наполнение делать не нужно

верстка нужна по последним стандартам - html5, css3

кроссбраузерность на уровне всех популярных браузеров

код должен быть чистым и красивым

оставляйте свои заявки с указанием сроков и стоимости

WordPress
7 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
38 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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