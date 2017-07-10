Сверстанные макеты установить в приложение верстка на Wordpress CMS

HTML-версткаЗавершен7 заявок205 просмотров
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Сверстанные макеты установить в приложение верстка  на Wordpress CMS от вас жду предложений 

бюджет 2500 рублей сроки до 3-4 дней 

WordPress
7 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
__jack
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
4 дня
Супер исполнитель просто нет слов всегда буду обрашятся и сроки и качество и всегда на связи Рекомендую!
Спасибо за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!
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