Сверстать простой лендинг на Bootstrap

Есть необходимость сверстать достаточно простой лендинг (по PSD макету) и сделать под него адаптивную верстку (не отрисована, на свое усмотрение).

Макет скину в приватном сообщении.

Интересует только Bootstrap, не предлагайте другие, пожалуйста.

Также в лендинг хотелось бы добавить несколько эффектов, чтобы он не был статичен. Возможно паралакс на несколько изображений.

Отплата Приват24 или по договоренности.

Без предоплаты, можно по факту созвониться в скайпе, вы покажете экран, как все работает. Разумеется, не буду просить скинуть исходники до оплаты.