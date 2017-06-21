Сверстать простой лендинг на Bootstrap

$50
HTML-версткаЗавершен7 заявок233 просмотра
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Есть необходимость сверстать достаточно простой лендинг (по PSD макету) и сделать под него адаптивную верстку (не отрисована, на свое усмотрение).

Макет скину в приватном сообщении.

Интересует только Bootstrap, не предлагайте другие, пожалуйста.

Также в лендинг хотелось бы добавить несколько эффектов, чтобы он не был статичен. Возможно паралакс на несколько изображений.

Отплата Приват24 или по договоренности. 

Без предоплаты, можно по факту созвониться в скайпе, вы покажете экран, как все работает. Разумеется, не буду просить скинуть исходники до оплаты.

Bootstrap
7 лет назад
PHPFenix
Евгений 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
DmitriyPhomin
Руслан 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$45
2 дня
Отличный исполнитель, все сделал даже быстрее чем было оговорено, оперативно внес все правки. Будем работать еще!
Адекватен и приятен в общении, четко ставит задачи,ТЗ и правки по сайту. Работа оплачена полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством.
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