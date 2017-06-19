Адаптивная верстка сайта на битрикс

HTML-версткаЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Необходимо доработать верстку существующего сайта, сделав адаптив под планшеты и смартфоны по имеющимся макетам. Адрес сайта – remontvspb.ru, макеты: cloud.mail.ru/public/42R8...  cloud.mail.ru/public/FMVr... . Макеты сделаны только на посадочные страницы, другие страницы сайта, такие как портфолио, отзывы, и т.п. нужно сверстать основываясь на дизайне этих макетов. Пишите стоимость и примерный срок выполнения.

Оплата поэтапно

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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