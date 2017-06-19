Адаптивная верстка сайта на битрикс

Нужно сделать лендинг по продаже Power bank, можно скопировать, но будут нюансы по экранам Работа под ключ, включая дизайн (можно чужой)))) и верстку 7 - 8 слайдов Есть ТЗ, в котором описана общая концепция сайта, без строгих ограничений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать верстку существующего сайта, сделав адаптив под планшеты и смартфоны по имеющимся макетам. Адрес сайта – remontvspb.ru, макеты: cloud.mail.ru/public/42R8... cloud.mail.ru/public/FMVr... . Макеты сделаны только на посадочные страницы, другие страницы сайта, такие как портфолио, отзывы, и т.п. нужно сверстать основываясь на дизайне этих макетов. Пишите стоимость и примерный срок выполнения.
Оплата поэтапно
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