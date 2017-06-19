Landing Page

Нужно сделать лендинг по продаже Power bank, можно скопировать, но будут нюансы по экранам

Работа под ключ, включая дизайн (можно чужой)))) и верстку

7 - 8 слайдов

Есть ТЗ, в котором описана общая концепция сайта, без строгих ограничений и без конкретной текстовки

Есть изображения Power Bank

В остальном - вольное творчество исполнителя в рамках разумного )))

Нужен только сайт, домен и хостинг уже есть.

Обязательные требования:

При подаче заявки обязательно укажите, что согласны выполнить работу без предоплаты Обязательно напишите Вашу цену за выполнение работы Заявки без цены и согласия работать без предоплаты рассматриваться не будут Обязательно должна быть возможность редактирования сайта (редактирование php- и css-файлов) на случай изменения товарной линейки и целевой аудитории