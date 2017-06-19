Вёрстка адаптивной страницы

Шапка и подвал уже готовы, я их вам скину. Ознакомиться можно здесь﻿. Нужна обыкновенная вёрстка по старинке, без галпа, минификации и прочего. Для слайдера использовать owl-carousel. Больше флексов, меньше флоутов, абсолюты только при необходимости. Никаких ресетов, только нормалайз. Почти всё нужное уже будет подключено в вёрстке, в шапке с подвалом которые я пришлю.