Вёрстка адаптивной страницы

Здравствуйте Нужно сверстать ЛП, и адаптивы (все отрисовано, Пк, планшет, мобилка). Все отрисовано в исходниках Ai, PSD нету. Пример https://www.dropbox.com/sh/77fhbzm9l1n44f9/AAAgP0i1vNqgJrg3TUz395Yua?dl=0 Максимально разжевано: https://www.dropbox.com/sh/77fhbzm9l1n44f9/AADtsBYXjNu7Q-YFwVg8fgLAa/All%20desktop.jpg?dl=0 Пишите сумму, сроки. Надо быстро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шапка и подвал уже готовы, я их вам скину. Ознакомиться можно здесь. Нужна обыкновенная вёрстка по старинке, без галпа, минификации и прочего. Для слайдера использовать owl-carousel. Больше флексов, меньше флоутов, абсолюты только при необходимости. Никаких ресетов, только нормалайз. Почти всё нужное уже будет подключено в вёрстке, в шапке с подвалом которые я пришлю.
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