Верстка лендинга

Необходимо сверстать лендинг с корзиной и быстрой покупкой. ТЗ по ссылкеhttps://docs.google.com/document/d/1CgcamqnjY9t6aYnP-17_0yQOhNKnYo8kKf4AEFmViqA/edit?usp=sharing . Только верстка. Обще сроки 10 дней, часть работы в первые 1-2 дня, подробнее график работы в ТЗ. Предусмотрен бонус за скорость. Есть еще верстка.

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