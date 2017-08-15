Адаптивная верстка

Ищу верстальщика для реализации проекта. Коротко о проекте: Это информационный ресурс про строительные объекты и тех кто эти стройки осуществляет,тема близкая к риэлторским ресурсам ,с такой же развитой системой поисковых фильтров,обилием фотографий. Нам нужно: фронтэнд-разработчик ,а не просто ...