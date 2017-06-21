Адаптивный HTML главной страницы сайта на Foundation + SCSS

$100
HTML-версткаЗавершен4 заявки231 просмотр
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Нужно сверстать кроссбраузерный responsive (адаптивный) HTML главной страницы сайта. Верстка нужна для движка.

Фреймворк — Foundation, препроцессор — SCSS.

Страница сложная, состоит из нескольких блоков, каждый из которых имеет свою структуру.

Требования: чистый семантический код, структурированный модульный CSS (SCSS). 

В нескольких блоках нужна динамическая обработка изображений с помощью эффектов CSS (gradient overlay, grayscale)

HTMLCSS
7 лет назад
trd
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bIropka
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
2 дня
Самые позитивные впечатления о первом опыте сотрудничества с Егором. Хотел бы отметить внимательность к деталям, профессионализм и легкость в общении. Обязательно буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Все по делу и своевременно :) Спасибо!
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