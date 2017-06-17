Верстка портала спортивной тематики, 5 страниц. uikit, БЭМ

Требуется верстка портала спортивной тематики, сейчас идет работа над дизайном, в ближайшее время работа будет сдана.

Верстка требуется без JS, верстать нужно на uikit, верстка должна быть по yandex BEM, хотя бы на уровне блоков.

Дизайн будет для ПК, планшета и телефона, соотвественно верстка должна быть адаптивной.

ВЕРСТКА БЕЗ JS.

Сразу хотелось бы видет пример верстки.

Оплата поэтапно либо в конце