Верстка портала спортивной тематики, 5 страниц. uikit, БЭМ

Нужно сверствать сайт на wordpress , иметь хороший css, html знания. Мы делаем сначала темплейт на photoshop, клиент одобряет и потом мы делаем на вордпрессе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка портала спортивной тематики, сейчас идет работа над дизайном, в ближайшее время работа будет сдана.
Верстка требуется без JS, верстать нужно на uikit, верстка должна быть по yandex BEM, хотя бы на уровне блоков.
Дизайн будет для ПК, планшета и телефона, соотвественно верстка должна быть адаптивной.
ВЕРСТКА БЕЗ JS.
Сразу хотелось бы видет пример верстки.
Оплата поэтапно либо в конце
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