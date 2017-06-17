Верстка html шаблонов.

ужно сделать различные блоки и стити html email шаблонов.

и так далее.

У нас есть свой строитель шаблонов для email рассылки. Он складывается из html блоков.

Нужно сделать различные блоки и стити.

Мы подготовим разные виды по типа, клиентам останется только свои фотографии и текста менять.

Нужно владеть : html, css, иметь хороший дизайнерский вкус и креативно интересно мыслить.