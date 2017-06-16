Кроссбраузерная верстка и прикрутка к опенкарт

HTML-версткаЗакрыт2 заявки214 просмотров
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Кроссбраузерная верстка и прикрутка к опенкарт. ТЗ предоставлю.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3SZ4z_-jmNTMjVqUHRNLTduQjA

7 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
freedenislanser
Денис 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$250
10 дней
Прошло уже больше месяца, сначала кормил завтраками, потом вообще пропал! Меня просто "КИНУЛИ" на деньги, 7500р. Впервые за 6 лет сталкиваюсь с таким хамством!!!!!!!!!
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