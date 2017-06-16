После того, как сделали мобильную версию сайта на iphone перестал пролистываться модуль бронирования, например на странице http://www.acover.ru/auxpage_shinomontazh/ или [url=http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie]http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie[/url] вот на этой странице ничего не открывается, на андройде и компьютере все нормально. проблема видимо в кривой мобильной верстке. Еще очень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кроссбраузерная верстка и прикрутка к опенкарт. ТЗ предоставлю.
https://drive.google.com/drive/folders/0B3SZ4z_-jmNTMjVqUHRNLTduQjA
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