Кроссбраузерная верстка и прикрутка к опенкарт

После того, как сделали мобильную версию сайта на iphone перестал пролистываться модуль бронирования, например на странице http://www.acover.ru/auxpage_shinomontazh/ или [url=http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie]http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie[/url] вот на этой странице ничего не открывается, на андройде и компьютере все нормально. проблема видимо в кривой мобильной верстке. Еще очень ...