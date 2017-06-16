Разработать мобильную версию для сайта на Drupal

Коллеги, добрый день. Ссылка на проект: [url=https://paper.dropbox.com/doc/VIdZSSdt8YCTmnjW8uQtu]https://paper.dropbox.com/doc/VIdZSSdt8YCTmnjW8uQtu [/url]Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать. Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены. Очень важно сделать в минимальные сроки. Готов доплатить за оперативность. [b]ВАЖНО[/b]! Ознакомьтесь со всей ...