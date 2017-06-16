Сверстать 2 страницы на DLE

После того, как сделали мобильную версию сайта на iphone перестал пролистываться модуль бронирования, например на странице http://www.acover.ru/auxpage_shinomontazh/ или [url=http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie]http://www.acover.ru/auxpage_bronirovanie[/url] вот на этой странице ничего не открывается, на андройде и компьютере все нормально. проблема видимо в кривой мобильной верстке. Еще очень ...
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Приветствую, товарищи!
Необходим верстальщик, который сможет добавить две новые страницы в DLE - shortstory и fullstory. Сверстаь по макету.
Кроме того, необходимо добавить лайк/дизлайк в существующий фулстори.
Прошу указывать цену и сроки. Страница фулстори сделана на основе уже существующей страницы, поэтому верстать не целиком нужно.
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