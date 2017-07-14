Вёрстка. Немного поправить вёрстку на лендинге.

Нужно внести оперативно небольшие правки по вёрстке (НЕ адаптивная).

Поправить несколько блоков на лендинге.

Очень желательно, чтобы вы были немного дизайнером, хотя бы в душе.

Правки небольшие, нужно сделать сегодня (17.06) или завтра. Работы, предположительно, на 3-4 часа

Подробное ТЗ.

Большая просьба сразу высылать ссылки на свой профиль, т.к. судить буду по портфолио.

1800 руб. бюджет