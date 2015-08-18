kakzhetak

Иван kakzhetak

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист по контекстной рекламе

Создание и ведение рекламных кампаний во всех системах, включая YAHOO, результативный пост-клик анализ, проведение обучающих семинаров и курсов по контекстной рекламе.

скайп (желательный способ связи): kakzhetak

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$30
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  • Сделать парсер Yandex Wordstat, вкладка сезонность.

    $200

    Нужно сделать метод на PHP или Python, который бы позволял парсить сервис Wordstat, собирать месячную сезонность запросов  по разным устройствам, по разным регионам   prntscr.com/l9uzjh   1. Многопоточность, т.е. распараллеливание задания на нескольких IP, нескольких аккаунтов Яндeкса (парсить можно только ...

    PHPPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • VBA скрипт объединение XLS в одну книгу, +Форматы, +Формулы

    $33

    Нужно сделать скрипт VBA (или несколько), который будет    1. подгружать xlsx смету в определенную книгу,    2. переформатировать исходную смету по опр. правилу 3. добавлять возможность отмечать даты и сделанный объём в % по смете на каждый ...

    VBA
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовить из фотосессий "историю" работ по объекту. Коллаж

    $65

    Есть папки-объекты с фотосессиями. Они тоже организованы в 3 папки: Финал, Было/Стало, История. Нужно из этих папок подготовить фотографии для размещения на сайте в слайдер: 1. Итоговый результат работы на объекте. 2. Было-Стало 3. Историю работ на объекте Здесь [b]подробное ...

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос XLSX файлов в Google Docs с доп. обработкой

    $85

    Нужно сделать инструмент, который будет   1. подгружать xlsx смету в Google документы в определенную книгу,   2. переформатировать исходную смету,   3. добавлять возможность отмечать даты и сделанный объём в % по смете на данный день,   4. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка. Немного поправить вёрстку на лендинге.

    $30

    Нужно внести оперативно небольшие правки по вёрстке (НЕ адаптивная).  Поправить несколько блоков на лендинге. Очень желательно, чтобы вы были немного дизайнером, хотя бы в душе.  Правки небольшие, нужно сделать сегодня (17.06) или завтра. Работы, предположительно, на 3-4 часа Подробное ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн + вёрстка. Правки лендинга.

    $88

    Именно Дизайн и Вёрстка.  Нужен человек, который и там и там неплохо, но шарит.  ДИЗАЙН И ВЁРСТКА. Есть 2 лендинга (почти одинаковых), 1. Нужно сделать небольшие правки по дизайну (ТЗ есть), после чего изменить в соответствии с ними ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн 5 блоков с информацией на сайт.

    $42

    Изменить дизайн 2 страниц: добавить 5 блоков 2 страницы с акциями на сайте, нужно сделать к ним всего 5 блоков с дополнительной информацией, с картинками. Картинки в основном мои. ТЗ в таком духе:  http://prntscr.com/e38xhn http://prntscr.com/e38z2p ТЗ очень подробное, в целом..  Срок ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн. Доработать 2 похожие страницы на сайте.

    $60

    Есть сайт, 2 страницы (похожие по структуре и сути), нужно сделать их более "промо".  Есть ОЧЕНЬ подробный прототип, по которому это нужно делать.  Итого что может понадобиться:  1. 4 баннера (по 2 на страницы), похожие  2. Оформить текстовый блок ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка и программирование сайта (6 страниц). Калькулятор(!)

    $240

    Есть на 50%(а может и больше) готовая вёрстка, её нужно доделать.  Есть макет в PSD   Есть ТЗ (там небольшие правки по макету текстом)  Есть JPG страниц с комментариями как и что должно работать, чего не хватает и не ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт modX REVO контентом. Умный подход

    $135

    Нужно наполнить сайт на modX revolution. Не совсем простые страницы для редактирования. Но почти весь контент уже есть. 1) Лёгкая часть: ~10-12 страниц полного наполнения. Текст, редактирование картинок, всё по сеточке аккуратно. Всё ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Распределение фотографий с гео-тэгами по папкам по правилам

    $50

    Распределение фотографий с гео-тэгами по папкам по правилам Людьми делаются фото объектов на смартфоны с гео-тэгами (видимо только координаты). Эти фотографии автоматически заливаются в дропбокс (Dropsync) в соответствующие папки. Папки имеют имена ответственных людей. Так настроены ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • EXCEL, VBA. Настроить OAuth2.0 авторизацию к GoogleAnalytics

    $80

    Есть скрипт, которые имел возможность из Excel напрямую обращаться к аккаунту Google Analytics через Core Reporting API и подтягивать данные. Google сломал обычную босяцкую авторизацию и теперь авторизоваться можно можно только через OAuth 2.0 Задачи: 1. Настроить новый ...

    VBA
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн промо-визитки. Есть прототип

    $70

    2 стороны. Есть довольно подробный прототип, но возможно, потребуется некоторое творческое переосмысление компоновки. Тема карты/визитки – скидка 10% на покупка материалов для чистовой отделки ванной. Совместная акция 2-х компаний. 1. Визуально "цеплять" 2. Вся нужная ...

    Дизайн продукции26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • PHP, MySQL, JS. Отчет в XLS, транзакции в GA...

    $166

    Есть готовый парсер CRM. Нужно настроить: Основное: 1. Генерацию отчетов в xls на основе данных в БД по шаблону. Есть почти готовый скрипт (предположительно), но он делает ошибки. Это 2/3 от общей задачи, остальное мелочи. Возможно ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсинг данных CRM на наш сервер. Отчеты. +мелочи

    $166

    PHP, JS. Нормальные знания Все задачи: 1. Генерация номера заявки на сайте 2. Парсинг данных из CRM и дамп в базу на хостинге. Регулярный процесс. 3. Исправление самой заявки (сейчас она просто не кроссбраузерная), не всегда приходят данные из ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазина OpenCart. Не простой +Парсер

    $1000

    Магазин на основе 2-х других магазинов: tesser.ru и santehnika-online.ru Нужен именно программист, НЕ СТУДИЯ, НЕ проектный менеджер! Дизайн - не нужен, по готовому шаблону. Обязательно - на известной бесплатной ...

    OpenCartJoomlaPrestashop
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание интернет магазина. + Парсер

    $700

    Магазин на основе 2-х других магазинов: tesser.ru и santehnika-online.ru Обязательно – на известной бесплатной CMS: есть мнение что может хорошо подойти OpenCart Дизайна НЕ нужно, использовать будем существующий шаблон. ...

    OpenCart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие правки сайта на MODx

    $25

    Правки вида 1. при отправке заявки должно проверяться поле "телефон" – там должна быть проверка на кол-ва цифр и выводиться сообщение, что нужно внести изменение, если кол-во цифр не верное 2. Поменять файл на ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Косметические правки одной страницы

    $50

    Несколько правок вида: Добавить счетчики Google analitics на события сайта Изменить размер кнопок Добавить кое-где ссылки Изменить размеры картинки в шапке Правки мелкие, но важные, делаются часа за 4 максимум.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
freedenislanser
Денис 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка. Немного поправить вёрстку на лендинге.
Полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую заказчика! Оплата мгновенная, постоянно на связи, всегда готов пойти на встречу.
Всё хорошо.
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужно добавить несколько акций на сайт. CMS Drugal
Спасибо за работу.
Всё хорошо, спасибо.
Ответный отзыв
sammyboy
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$120
9 баллов
8 лет назад
Наполнить сайт modX REVO контентом. Умный подход
Хороший заказчик, постоянно на связи.
По моей вине не получилось доделать до конца. Но то, что было сделано, было сделано хорошо. Рекомендую
Ответный отзыв
Sensarg
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
EXCEL, VBA. Настроить OAuth2.0 авторизацию к GoogleAnalytics
Хороший ответственный заказчик. Проработанное и понятное ТЗ. Всегда на связи.
Очень хорошо, спасибо за работу, продолжаем делать проекты далее.
Ответный отзыв
MRybakov
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Проставить URL в готовую РК Я. Директ
Хороший заказчик. Четко поставленная задача. Оплата выполнена в срок.
Сделано всё аккуратно. Кампанию залил сразу же в яндекс. Всё встало без проблем. Буду работать ещё.
Ответный отзыв