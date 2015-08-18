Нужно сделать метод на PHP или Python, который бы позволял парсить сервис Wordstat, собирать месячную сезонность запросов по разным устройствам, по разным регионам prntscr.com/l9uzjh 1. Многопоточность, т.е. распараллеливание задания на нескольких IP, нескольких аккаунтов Яндeкса (парсить можно только ...
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- $200Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $33
Нужно сделать скрипт VBA (или несколько), который будет 1. подгружать xlsx смету в определенную книгу, 2. переформатировать исходную смету по опр. правилу 3. добавлять возможность отмечать даты и сделанный объём в % по смете на каждый ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $65
Есть папки-объекты с фотосессиями. Они тоже организованы в 3 папки: Финал, Было/Стало, История. Нужно из этих папок подготовить фотографии для размещения на сайте в слайдер: 1. Итоговый результат работы на объекте. 2. Было-Стало 3. Историю работ на объекте Здесь [b]подробное ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
Нужно сделать инструмент, который будет 1. подгружать xlsx смету в Google документы в определенную книгу, 2. переформатировать исходную смету, 3. добавлять возможность отмечать даты и сделанный объём в % по смете на данный день, 4. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
Нужно внести оперативно небольшие правки по вёрстке (НЕ адаптивная). Поправить несколько блоков на лендинге. Очень желательно, чтобы вы были немного дизайнером, хотя бы в душе. Правки небольшие, нужно сделать сегодня (17.06) или завтра. Работы, предположительно, на 3-4 часа Подробное ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $88
Именно Дизайн и Вёрстка. Нужен человек, который и там и там неплохо, но шарит. ДИЗАЙН И ВЁРСТКА. Есть 2 лендинга (почти одинаковых), 1. Нужно сделать небольшие правки по дизайну (ТЗ есть), после чего изменить в соответствии с ними ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $42
Изменить дизайн 2 страниц: добавить 5 блоков 2 страницы с акциями на сайте, нужно сделать к ним всего 5 блоков с дополнительной информацией, с картинками. Картинки в основном мои. ТЗ в таком духе: http://prntscr.com/e38xhn http://prntscr.com/e38z2p ТЗ очень подробное, в целом.. Срок ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Есть сайт, 2 страницы (похожие по структуре и сути), нужно сделать их более "промо". Есть ОЧЕНЬ подробный прототип, по которому это нужно делать. Итого что может понадобиться: 1. 4 баннера (по 2 на страницы), похожие 2. Оформить текстовый блок ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $240
Есть на 50%(а может и больше) готовая вёрстка, её нужно доделать. Есть макет в PSD Есть ТЗ (там небольшие правки по макету текстом) Есть JPG страниц с комментариями как и что должно работать, чего не хватает и не ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $135
Нужно наполнить сайт на modX revolution. Не совсем простые страницы для редактирования. Но почти весь контент уже есть. 1) Лёгкая часть: ~10-12 страниц полного наполнения. Текст, редактирование картинок, всё по сеточке аккуратно. Всё ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Распределение фотографий с гео-тэгами по папкам по правилам Людьми делаются фото объектов на смартфоны с гео-тэгами (видимо только координаты). Эти фотографии автоматически заливаются в дропбокс (Dropsync) в соответствующие папки. Папки имеют имена ответственных людей. Так настроены ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
Есть скрипт, которые имел возможность из Excel напрямую обращаться к аккаунту Google Analytics через Core Reporting API и подтягивать данные. Google сломал обычную босяцкую авторизацию и теперь авторизоваться можно можно только через OAuth 2.0 Задачи: 1. Настроить новый ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
2 стороны. Есть довольно подробный прототип, но возможно, потребуется некоторое творческое переосмысление компоновки. Тема карты/визитки – скидка 10% на покупка материалов для чистовой отделки ванной. Совместная акция 2-х компаний. 1. Визуально "цеплять" 2. Вся нужная ...Дизайн продукции26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $166
Есть готовый парсер CRM. Нужно настроить: Основное: 1. Генерацию отчетов в xls на основе данных в БД по шаблону. Есть почти готовый скрипт (предположительно), но он делает ошибки. Это 2/3 от общей задачи, остальное мелочи. Возможно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $166
PHP, JS. Нормальные знания Все задачи: 1. Генерация номера заявки на сайте 2. Парсинг данных из CRM и дамп в базу на хостинге. Регулярный процесс. 3. Исправление самой заявки (сейчас она просто не кроссбраузерная), не всегда приходят данные из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Магазин на основе 2-х других магазинов: tesser.ru и santehnika-online.ru Нужен именно программист, НЕ СТУДИЯ, НЕ проектный менеджер! Дизайн - не нужен, по готовому шаблону. Обязательно - на известной бесплатной ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $700
Магазин на основе 2-х других магазинов: tesser.ru и santehnika-online.ru Обязательно – на известной бесплатной CMS: есть мнение что может хорошо подойти OpenCart Дизайна НЕ нужно, использовать будем существующий шаблон. ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Правки вида 1. при отправке заявки должно проверяться поле "телефон" – там должна быть проверка на кол-ва цифр и выводиться сообщение, что нужно внести изменение, если кол-во цифр не верное 2. Поменять файл на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Натянуть обновленную верстку на существующий функционал довольно крупного сайта. 5 страниц Нужен профессионалВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Несколько правок вида: Добавить счетчики Google analitics на события сайта Изменить размер кнопок Добавить кое-где ссылки Изменить размеры картинки в шапке Правки мелкие, но важные, делаются часа за 4 максимум.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад