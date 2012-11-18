Качественная единоразовая оптимизация сайта под поисковики Google и Яндекс.
Парсер 4 сайтов. 4 отдельные таблицы
4 простых, схожих по структуре и тематике сайта нужно спарсить
только некоторые текстовые поля и url картинок. Парсер (парсеры) должен давать на выходе 4 xls/csv файла в каждом по 9-10 отдельных полей
skype: kakzhetak
Полное ТЗ по запросу.
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