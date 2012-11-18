Парсер 4 сайтов. 4 отдельные таблицы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок186 просмотров

4 простых, схожих по структуре и тематике сайта нужно спарсить

только некоторые текстовые поля и url картинок. Парсер (парсеры) должен давать на выходе 4 xls/csv файла в каждом по 9-10 отдельных полей

skype: kakzhetak

Полное ТЗ по запросу.

13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$85
4 дня
Положительный отзыв. То, что по ТЗ значилось было сделано за 2 дня, вместо недели.
Все отлично. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад