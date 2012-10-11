Необходима простенькая программка для наполнения форума

Необходима программа для наполнения форума. Чтобы в категории форума плодил темы текст и заголовок можно не читаемый но уникальный, просто набор слов и фраз по теме форума . Примерно 500 знаков в каждой теме. Все от одного зарегистрированного пользователя. Нужно 500к - 1000к тем. Форум phpBB 3.