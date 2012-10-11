Программирование интернет-магазина

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Требуется специалист для доработки интернет магазина (winterdream.ru) согласно ТЗ.

движок самописный с использованием ajax и Jquery

AJAXjQuery
13 лет назад
amd1138
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров