Необходимо настроить скрипт Робокассы на сайте.
Программирование интернет-магазина
Требуется специалист для доработки интернет магазина (winterdream.ru) согласно ТЗ.
движок самописный с использованием ajax и Jquery
Заявки фрилансеров
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