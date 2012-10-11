Смысл приложения. Приложение квест. Мы начинаем квест такого-то числа, в назначеное время появяется вопрос в приложении и поле для ввода ответа. Через указанное время появляется следующий вопрос и т.д., смотря сколько вопросов в ...
Конструктор визиток
Пример: http://vizitka.com/printing/businesscards-templates
Разработать, установить на сайт. Сайт самопись на пхп.
Интересуют стоимость и сроки.
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