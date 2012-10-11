Конструктор визиток

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки195 просмотров

Пример: http://vizitka.com/printing/businesscards-templates

Разработать, установить на сайт. Сайт самопись на пхп.

Интересуют стоимость и сроки.

PHP
13 лет назад
web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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