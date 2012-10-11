Здравствуйте. Необходимо оперативненько допилить админку сайта. Двиг наш самописный. Подробности кандидатам. При успешном сотрудничестве будем продолжать работать вместе. Заинтересовавшимся оставляйте контакты
Разработчик Magento
необходим разработчик для реализации проектов на Magento.
Скайп: arixess
e-mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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