Разработчик Magento

Есть сервис вебинаров: http://www.b2bbasis.ru/ru/webinars/detail.php?ID=1503 Ссылка на регистрацию на один из вебинаров. Надо создать popup, чтобы когда человек зарегистрировался, он сразу всплывал, и предлагал нажать на одну из социальных кнопок. ...