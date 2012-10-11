Доработка модуля под AJAX

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Здравствуйте, Требуется переписать скрипт экспорта из XSL.

нужно приделать функционал.выбора определенных фильтров и выборку из базы данных.все нужные запросы предоставим

Skype : Deorg-sk

AJAX
13 лет назад
DebinPro
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров