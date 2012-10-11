Парсинг эксель-файла и расчет на сайте

ситуация получается следующая. у моего клиента есть экселевский файл, который ему присылает брокер, пару раз в неделю. В этом файле 47 страховых компаний у них свои коэффициенты - от них зависит расчет. В итоге нужно завязать этот экселевский файл и калькулятор на сайте.

Причем еще есть нюансы в том, что :

1) файл запустить можно только по паролю (пароль получить могу)

2) код в файле, даже если запустить его по паролю - скрыт (но есть взломщик)

Файл и взломщик - вышлю.

Пишите цену и сроки.