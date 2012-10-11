Задачи для программиста по UMI CMS

Есть сайт на Joomla. На сайте есть зарегистрированные пользователи. У зарегистрированных пользователей есть личная страничка. Нужно сделать так, чтобы доступ к этой личной страничке закрывался, если человек не проплатил членство. Укажите, пожалуйста, ...