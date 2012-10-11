Задачи для программиста по UMI CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Требуется программист для исправления интернет-магазина кальянов

Подробное описание задач могу выслать файлом ворд

От исполнителя требуется:

Опыт работы не менее 1 года на UMI CMS

Адекватная цена

Оперативность

13 лет назад
hakira
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

arbuzovan
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

arbuzovan
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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