Дипломированный программист.
Работа с php, javascript (чистый и jquery), css.
Опыт работы с различными cms системами, как платными так и бесплатными.
Занимаюсь созданием и продвижением сайтов.
Основная специализация - UmiCms.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую, Александра, сделал в тот же день, все по ТЗ, без лишних вопросов решил проблемы на сайте, спасибо !
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Мои рекомендации.
$150
10 баллов
11 лет назад
Александр проявил себя со всех сторон только положительно, как высококвалифицированный специалист и отличный приятный человек в общении. Вмести с ним выбрались из бредовых дебрей заказчика, за что просто огромное человеческое спасибо. Все выполнено на высочайшем уровне, ни в чем не подвел.Рекомендую всем кто хочет получить качественный результат от работы.Буду обращаться сам еще и не раз. Спасибо
Ответный отзыв
Продолжаем сотрудничать уже почти 2 года, что как бы намекает. Леха, привет ;-)
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга