arbuzovan

Александр arbuzovan

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Дипломированный программист.

Работа с php, javascript (чистый и jquery), css.

Опыт работы с различными cms системами, как платными так и бесплатными.

Занимаюсь созданием и продвижением сайтов.

Основная специализация - UmiCms.

PHPJavascriptCSSjQuery
Отзывы заказчиков
mix_mike
Майк 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Правки на UMI CMS
Рекомендую, Александра, сделал в тот же день, все по ТЗ, без лишних вопросов решил проблемы на сайте, спасибо !
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
pozdnyakov_av
Алексей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Заверстать на UMi
Александр проявил себя со всех сторон только положительно, как высококвалифицированный специалист и отличный приятный человек в общении. Вмести с ним выбрались из бредовых дебрей заказчика, за что просто огромное человеческое спасибо. Все выполнено на высочайшем уровне, ни в чем не подвел.Рекомендую всем кто хочет получить качественный результат от работы.Буду обращаться сам еще и не раз. Спасибо
Продолжаем сотрудничать уже почти 2 года, что как бы намекает. Леха, привет ;-)
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга