Заверстать на UMi

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки171 просмотр

Сверстать и натянуть на движок Umi CMS

Доброго времени суток, приветствую.

Задача: есть макет. который нужно заверстать+ натянуть на движок + edit and Place

Так же интересует долговременное сотрудничество в этом же направлении.

От вас нужна цена/ под ключ соответственно.

мой скайп: papa_pomidoro

13 лет назад
pozdnyakov_av
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

arbuzovan
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Александр проявил себя со всех сторон только положительно, как высококвалифицированный специалист и отличный приятный человек в общении. Вмести с ним выбрались из бредовых дебрей заказчика, за что просто огромное человеческое спасибо. Все выполнено на высочайшем уровне, ни в чем не подвел.Рекомендую всем кто хочет получить качественный результат от работы.Буду обращаться сам еще и не раз. Спасибо
Продолжаем сотрудничать уже почти 2 года, что как бы намекает. Леха, привет ;-)

Заявки фрилансеров

arbuzovan
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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