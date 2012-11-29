Заверстать на UMi

Александр проявил себя со всех сторон только положительно, как высококвалифицированный специалист и отличный приятный человек в общении. Вмести с ним выбрались из бредовых дебрей заказчика, за что просто огромное человеческое спасибо. Все выполнено на высочайшем уровне, ни в чем не подвел.Рекомендую всем кто хочет получить качественный результат от работы.Буду обращаться сам еще и не раз. Спасибо