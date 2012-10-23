Сверстать PSD -> Joomla 1.5 + VirtueMart

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Завершен13 заявок281 просмотр

Необходимо сверстать несколько шаблонов для джумлы 1.5 и virtuemart Для магазина один шаблон для текстовых страниц другой. По возможности прикрутить к самой джумле.

Сроки на позавчера :(

Вид дизайна прилагаю.

Joomla
13 лет назад
Chehardon
Антон 
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$180
3 дня
Собрал из макета в psd шаблон и прикрутил к джумле качественно и в оговоренные сроки. Очень внимательно относился ко всем правкам которые я просил внести. Все выполнено на высшем уровне. Буду еще обращаться, так-как мне понравилось качество работы и отношение к работе.
Оплата моментальная! Задание понятное! Всё круто! Спасибо!
alexjoomla
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$130
3 дня
После того как я выслал все макеты, исчез почти на неделю и не отвечал ни на сайте ни в аське ни в скайпе. Просто исчез из сети. Прождав 3 дня я передал работу другому исполнителю и через 2 дня получил готовый сайт. Через неделю появился и сообщил что у него сдох винт... Я все понимаю, бывают потопы, пожары и форс-мажеры всякие, но я не верю что за 3 дня нет возможности выйти в сеть (у друзей или знакомых, из офиса, ну на крайняк из интернет кафе) и сообщить заказчику о том что или переносятся сроки или отказ от работы... Вобщем чтобы человек не сидел в неведении и не ждал у моря погоды.
Cepefagel
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад
13 лет назад
$250
6 дней

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
alexjoomla
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
Cepefagel
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад
13 лет назад

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