Здравствуйте! Нужно посадить готовый шаблон на CMS Joomla+Virtuemart. На сайте уже есть товарные позиции, нужно чтоб они сохранились тоже! Шаблон был куплен этот http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/39028.html Жду цены и сроков!
Сверстать PSD -> Joomla 1.5 + VirtueMart
Необходимо сверстать несколько шаблонов для джумлы 1.5 и virtuemart Для магазина один шаблон для текстовых страниц другой. По возможности прикрутить к самой джумле.
Сроки на позавчера :(
Вид дизайна прилагаю.
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