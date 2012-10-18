Требуется специалист по работе с wordpress. На сайте требуется добавлять модули, редактировать и править информацию.
Верстка дизайна на Джумлу
Надо натянуть psd на Джумлу 2.5. Макет простенький - см. вложенный файл.
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