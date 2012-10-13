Сверстать некоторые элементы и адаптировать под wp

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки136 просмотров

Есть готовые html шаблоны каталога с корзиной, некоторые элементы нужно доверстать из psd и натянуть их на wordpress до ПОНЕДЕЛЬНИКА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО(15.10.2012)

Просьба не писать тем кто не уложиться в сроки

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HTMLWordPress
13 лет назад
web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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