Верстка под ДЛЕ9.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки157 просмотров

Необходимо кроссбраузерно сверстать под ДЛЕ9.5

JPG - в приложении к проекту.

PSD вышлю на email.

Оплата - QIWI, Webmoney.

Бюджет 1500 руб. Без предоплаты.

Срок: три дня с момента выбора исполнителя.

Результат вашей работы - шаблон для CMS DLE9.5

13 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$50
2 дня
Верстка выполнена качественно. Все замечания были вовремя устранены. Работой доволен.
Доволен сотрудничеством. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.

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B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

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