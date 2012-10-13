Нужно сверстать главную страничку сайта.
Сверстать страницу под битрикс
Необходимо сверстать страницу по дизайну (прилагается) и вставить ее в шаблон юми.
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