Сверстать страницу под битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка191 просмотр

Необходимо сверстать страницу по дизайну (прилагается) и вставить ее в шаблон юми.

13 лет назад
nzharikov
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$60
7 дней
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itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад