Требуется верстальщик, а также PHP-программист

Требуются html/css верстальщик и php программист

Основные обязанности верстальщика:

Кроссбраузерный и валидный код

ie7+

Так же хорошо было бы если бы верстальщик умел натягивать верстку на такие cms как wordpress, dle, opencart, joomla, bitrix и др(разумеется за отдельную плату)

Обязанности php программиста:

PHP4,5, ООП , SQL (mysql/psql ), js , ajax+libs(mootools etc), html/css

Оптимизация запросов к базе для высоко нагруженных сайтов

Знать популярные cms на PHP , wordpress, joomla например . Писать модули под них.

CakePHP, Zend, Symfony, CodeIgniter - что-то из этих фреймворков

Оплата для обеих вакансий сдельная

Работа удаленная, по проектная

Оплата webmoney, яд

В заявке оставляйте свои icq, skype, e-mail

А так же цены и сроки на услуги которые Вы предоставляете

Спасибо!