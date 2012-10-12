Требуется верстальщик, а также PHP-программист

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок284 просмотра

Требуются html/css верстальщик и php программист

Основные обязанности верстальщика:

Кроссбраузерный и валидный код

ie7+

Так же хорошо было бы если бы верстальщик умел натягивать верстку на такие cms как wordpress, dle, opencart, joomla, bitrix и др(разумеется за отдельную плату)

Обязанности php программиста:

PHP4,5, ООП , SQL (mysql/psql ), js , ajax+libs(mootools etc), html/css

Оптимизация запросов к базе для высоко нагруженных сайтов

Знать популярные cms на PHP , wordpress, joomla например . Писать модули под них.

CakePHP, Zend, Symfony, CodeIgniter - что-то из этих фреймворков

Оплата для обеих вакансий сдельная

Работа удаленная, по проектная

Оплата webmoney, яд

В заявке оставляйте свои icq, skype, e-mail

А так же цены и сроки на услуги которые Вы предоставляете

Спасибо!

AJAXCodeIgniterCSSDLEHTMLJavaScriptJoomlaMySQLOpencartPHPSQLSymfonyWordPress
13 лет назад
web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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