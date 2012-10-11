Верстка по макету

вот исходники

https://docs.google.com/open?id=1kcd1v9Zaae4zXMYGF0ZEtuzVroCXbsF03TB3DuXU5FUC-JtPPe1ZwFDRcjFD

сам сайт уже есть

нужно отверстать кнопки.

и само содержание статьи. (оформление картинками статей)

работу брал уже один верстальщик. Сделал так, что по сайту баги пошли. Часть элементов поехала, цвет изменила, пропали списки.

ниже, то, что человек. сделал

Мне нужна работа. Которую я залью на сайт и все будет работать сразу.

сайт K i n g s O f C o n t e n t . b i z

Прошу указывать сумму за работу.