Подправить верстку одного контрола

Помогите поправить верстку. Есть страничка http://spb.rucountry.ru/vtorichka Когда первый раз нажимаешь на ссылки с сортировкой или фильтром, например, "сутки", "2 дня" итд, то можно заметить небольшое движение вправо ссылок с размерностью(15 30 45). После этого все прекращается. Не понятно с чем это связано.