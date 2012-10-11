Приветствую! Нужна помощь с несколькими совсем небольшими моментами по верстке... Бюджет 5 вмз. Кто готов - оставляйте аську, сразу свяжусь!
Подправить верстку одного контрола
Помогите поправить верстку. Есть страничка http://spb.rucountry.ru/vtorichka Когда первый раз нажимаешь на ссылки с сортировкой или фильтром, например, "сутки", "2 дня" итд, то можно заметить небольшое движение вправо ссылок с размерностью(15 30 45). После этого все прекращается. Не понятно с чем это связано.
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