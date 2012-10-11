PSD ---> HTML

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Закрыт16 заявок228 просмотров

Требуется сверстать два блока для этого сайта. http://kazan.invalidnye-kolyaski.ru/category/koljaski-komnatnye-i-progulochnye/ .

Первый блок - каталог колясок.

Второй блок - сравнение колясок.

Картинки прикладываю .

Оставляйте свои цены , сроки и скайп .

HTML
13 лет назад
Rusklinok
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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