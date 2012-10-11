Небольшие правки в верстке сайта

Добрый день,

Требуется человек с отличным знанием php для внесения правок в верстку сайта. Движок – самопис, поэтому важно умение хорошо разбираться в чужом коде.

Также нужно поверстать и разместить блок контента на другом проекте.

Само задание вышлю в личку или на почту

Оцениваю его на пару часов максимум для хорошего специалиста.

Возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.

Вопросы - стучите в аську: 261049313

спасибо