Проект для верстальщика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок225 просмотров

Проект - инет-магазин, виш-лист, информационный киоск. Движок написан на яве.

Действия таковы:

1. Оставляете в проекте портфолио и стоимость часа работы.

2. С 3-5 общаемся на тему видения "правильной верстки". Удостоверяемся в надежности (не отключат свет в доме на 10 дней в середине проекта, не будет дня рождения целую неделю и т.д.)

3. Выбираем 1 и 1 резервного.

4. Подписываем соглашение (формальность, но все же).

5. Работаем.

Киевлянам предпочтение т.к. возможно попросим 2-3 раза поучаствовать в обсуждении в офисе. Потому отмечайте местоположение в комментах.

13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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