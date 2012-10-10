И так есть шаблон на wordpress и joomla, нужно перенести внешний вид меню с wordpress на joomla. Единственно что 2 сайта в нете нету, они находяться в архиве... поетому сайт на joomla нужно поднять ...
Проект для верстальщика
Проект - инет-магазин, виш-лист, информационный киоск. Движок написан на яве.
Действия таковы:
1. Оставляете в проекте портфолио и стоимость часа работы.
2. С 3-5 общаемся на тему видения "правильной верстки". Удостоверяемся в надежности (не отключат свет в доме на 10 дней в середине проекта, не будет дня рождения целую неделю и т.д.)
3. Выбираем 1 и 1 резервного.
4. Подписываем соглашение (формальность, но все же).
5. Работаем.
Киевлянам предпочтение т.к. возможно попросим 2-3 раза поучаствовать в обсуждении в офисе. Потому отмечайте местоположение в комментах.
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