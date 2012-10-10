Верстка для e-mail рассылки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок159 просмотров

Здравствуйте,задача такая:

Сделать верстку без стилей,тоесть все стили прописаны внутри построчно!

Желательно,чтоб человек знал о чем идет речь!(Долговременное сотрудничество)

Прикрепляю аналогичный пример http://illusion-ds.net/assets/images/portfolio/Web/Hi-Fun.jpg

Предоставляю psd формат

13 лет назад
Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
ОЧЕНЬ быстро и ОЧЕНЬ качественно выполнил верстку для e-mail рассылки! Рекомендую!
Четко поставлена задача. Всегда на связи. Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

yura-pro
Юра 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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