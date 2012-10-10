Выправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок213 просмотров

Есть исходники в .ai + замечания в текстовом виде по верстке. Шаблоны в html

Необходимо поправить. Кто готов поработать?

HTML
13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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