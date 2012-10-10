Верстка, натяжка дизайна на Amiro + программ-е

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки94 просмотра

Готовый дизайн на cms amiro. + прог работа с Amiro - запуск ИМ.

Опыт и предложения по бюджету. Можно по отдельности.

13 лет назад
ecohall
Артем 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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