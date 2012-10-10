Требуется html верстальщик для удаленной работы фултайм. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так и ...
Верстка, натяжка дизайна на Amiro + программ-е
Готовый дизайн на cms amiro. + прог работа с Amiro - запуск ИМ.
Опыт и предложения по бюджету. Можно по отдельности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Довести сайт до рабочего состояния.Привести в порядок шаблон.Сделать верстку.+ еще несколько моментов.Подробности для кандидатов.HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать данную страницу http://i26.fastpic.ru/big/2012/1010/f1/6c3fb330290da3ebcf48b318dcb9bff1.jpg Пишем цены.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц резиново и кроссбраузерно по существующему дизайну. Макеты во вложении. Формат исходников psd. Также можно при желании сделать несложные js скрипты (карусель с обработкой событий и всплывающие модальные окна), если ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Необходимо поправить форму для отображения в браузере Internet Explorer Во всех браузерах отображается верно, в IE все криво.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! По ссылке архив, там 25 страниц в jpg http://narod.ru/disk/62172505001.96254393ef4280b156102f5269169b13/JPG.rar.html Нужна верстка. От вас цена и срок. Спасибо! По прогингу дополнение если кто-то ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Сверстать внутренние страницы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Сайт voltmarket.ru после новой верстки плохо отображается в IE. Нужно исправить эту ошибку и некоторые другие. Движок OscommerceHTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Фикс, нужна валидность-кроссбраузерность, предоплата, полная оплата после тестирования и приема работы. Внимательно смотрите макеты, там есть еще пара страниц в скрытых слоях - жду оценок. По деньгам желательно 150 баксов. Сроки - макс. неделя. Если ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
Частые заказы на верстку макетов. Расценки 10$ главная и 5$ внутренние.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад