Здравствуйте! По ссылке архив, там 25 страниц в jpg http://narod.ru/disk/62172505001.96254393ef4280b156102f5269169b13/JPG.rar.html Нужна верстка. От вас цена и срок. Спасибо! По прогингу дополнение если кто-то ...
HTML-верстальщик удаленно на фуллтайм
Требуется html верстальщик для удаленной работы фултайм.
Проекты интересные и очень интересные.
Необходимые навыки:
- Валидная, кроссбраузерная верстка
- Умение верстать как блочно так и таблично
- Знание JS и фреймворков (jQuery) на среднем уровне
- Ответственность! Четкое представление о собственных способностях и умение ставить реальные сроки.
- Наличие в skype онлайн с 10 до 19 часов
Зарплата от 15 до 25 тыс. руб. по результатам собеседования.
Кандидатов просьба указывать в качестве примеров верстки работающие сайты.
Оставляйте контакты!
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