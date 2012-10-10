HTML-верстальщик удаленно на фуллтайм

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок236 просмотров

Требуется html верстальщик для удаленной работы фултайм.

Проекты интересные и очень интересные.

Необходимые навыки:

- Валидная, кроссбраузерная верстка

- Умение верстать как блочно так и таблично

- Знание JS и фреймворков (jQuery) на среднем уровне

- Ответственность! Четкое представление о собственных способностях и умение ставить реальные сроки.

- Наличие в skype онлайн с 10 до 19 часов

Зарплата от 15 до 25 тыс. руб. по результатам собеседования.

Кандидатов просьба указывать в качестве примеров верстки работающие сайты.

Оставляйте контакты!

HTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
upmc
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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