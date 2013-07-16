Исправить ошибки верстки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок223 просмотра

Имееться уже готовый проект. надо исправить 2 ошибки верстки.

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skype thunder_glory

13 лет назад
Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
В срок! Работой доволен

Заявки фрилансеров

nepsterr
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад