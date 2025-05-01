Сверстать дизайн под Joomla 1.5.25

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок144 просмотра

Привет.

есть дизайн. нужно натянуть его на движок joomla 1.5.25

думаю, все понятно.

подробности исполнителю.

Joomla
13 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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