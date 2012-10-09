Исходник psd. по договоренности.
Вёрстка под WordPress
Необходимо перевести имеющуюся html вёрстку в шаблон для wordpress.
От Вас цена и сроки.
Прошу обратить особое внимание цена и сроки!
Абстрактные предложения не рассматриваются.
Возможные формы оплаты:
Альфа-клик
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