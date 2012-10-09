Вёрстка под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок163 просмотра

Необходимо перевести имеющуюся html вёрстку в шаблон для wordpress.

От Вас цена и сроки.

Прошу обратить особое внимание цена и сроки!

Абстрактные предложения не рассматриваются.

Возможные формы оплаты:

Альфа-клик

Webmoney

Безопасная сделка

HTMLWordPress
13 лет назад
Boont
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров