Нужна верстка макетов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки317 просмотров

Доброго дня!

Есть несколько PSD макетов, средней сложности.

Нужно сверстать их в HTML+CSS.

Валидно, кроссбраузерно, в т.ч. и под IE7.

Макеты относительно не сложные.

CSSHTML
13 лет назад
effect118
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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