Нужно сделать вёрстку для сайта из psd-макета. Требования: - блочная верстка; - кроссбраузерность (IE7+, FireFox, Opera, Safari, Chrome); - свёрстанный макет должен нормально отображаться при разных разрешениях экрана начиная ...
Нужна верстка макетов
Доброго дня!
Есть несколько PSD макетов, средней сложности.
Нужно сверстать их в HTML+CSS.
Валидно, кроссбраузерно, в т.ч. и под IE7.
Макеты относительно не сложные.
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